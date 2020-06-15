Samanyolu Haber /Gündem / 'AVM'lerden yağmur gibi vak'a geliyor' /15 Haziran 2020 09:20

'AVM'lerden yağmur gibi vak'a geliyor'

AVM’lerde örgütlü Tez-Koop İş Sendikası Başkanı Haydar Özdemiroğlu, AVM’lerde vaka sayısının yağmur gibi geldiğini belirtti.

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Alışveriş merkezlerinde (AVM) örgütlü bulunan TürkiyeTicaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, vaka sayısının artışa geçtiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Özdemiroğlu, “Gerekli önlemler alınmadı. Çeşitli kentlerdeki AVM’lerden yağmur gibi vaka haberleri geliyor. Hemen önlem alınmalı” dedi.

Özdemiroğlu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Mardin, Diyarbakır ile Bodrum’daki AVM ve büyük mağazalardan yeni vaka haberleri aldıklarını söyledi. AVM’lerin açılmasının ne kadar tehlikeli bir karar olduğunun açık olarak kanıtlandığını belirten Özdemiroğlu, şunları söyledi:

“Sendikamıza Coronavirus vakası nedeniyle bilgiler gelmektedir. Bu süreçte geçici olarak kapanan mağazalar olduğu gibi birçok mağaza da ise çalışanlar rotasyona uğratılmaktadır. AVM’lerin 1 Haziran tarihinde açılmasının erken bir karar olduğunu belirten sendikamızın ne yazık ki haklılığı ortaya çıkmıştır. AVM’lerin kapatılma kararının alındığı dönemde açıklanan Coronavirus rakamlarının bugün açıklanan sayıların çok altında olduğu unutulmamalıdır.”

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, normalleşmeyle birlikte birçok sektörde Covid-19'a yakalanan işçi sayısında artış olduğunu açıkladı.

‘COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI’

Özdemiroğlu ayrıca AVM’lerin kapatılmasıyla birlikte tüm çalışanların ücretli izinli sayılması gerektiğini, ekonomik ve sosyal haklarından kesintiye gidilmeksizin tüm haklarının eksiksiz ödenmesini dile getirdi. Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını istedi.
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