AVM'lere bir günde bakın kaç kişi giriş yapmış

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Koronavirüs salgını tedbirlerinin kısmi olarak gevşetilmeye başlatılmasıyla AVM'lerin açılmasının ardından "Normal zamanda Türkiye’de bir günde AVM’lere giren kişi sayısı 6.5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu. Giriş sayısı yüzde 23 olmasına rağmen cirolarda yüzde 40'lara yakın bir oran var" dedi.





AYD Başkanı Hüseyin Altaş, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında, yeniden açılan AVM’lerle ilgili bilgi verdi.





Aktaş, AVM'lerin önünde oluşan kalabalığa ilişkin ise, "Basında yansıyan bize ait olmayan kuyruklar bize yansıtılarak ifade edildi. Beylikdüzü’ndeki AVM’nin yanında bulunan ATM’lerle ilgili kuyruk, AVM girişi gibi gösterildi" dedi.





"Bazı AVM’lere maskesiz girmek isteyenler oldu"





Altaş, AVM’lerle ilgili verileri paylaşarak şunları söyledi:





"Dün itibarıyla kontrollü ve tedbirli bir şekilde açıldık. İlk günün heyecanı ile tedbirlerde bazı aksamalar oldu ama bugün daha iyiydi. Dün bazı AVM’lere maskesiz girmek isteyenler oldu ama onun dışında pek sorun görülmedi. Basında yansıyan bize ait olmayan kuyruklar bize yansıtılarak ifade edildi. Beylikdüzü’ndeki AVM’nin yanında bulunan ATM’lerle ilgili kuyruk, AVM girişi gibi gösterildi. Her ATM’nin kuyruğu farklı olması gerekirken güvenlikler bütün gelenleri aynı sıraya sokmuşlar. AVM’lere toplamda yüzde 23 giriş oldu. Normal zamanda Türkiye’de bir günde AVM’lere giren kişi sayısı 6.5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu. Bu rakımın yüzde 40’ı İstanbul ve Ankara’da oluşmuştur."





"AVM'ye giden 10 kişiden 8'i alışveriş yapacak"





"Müşteriler artık nokta atışı alışveriş yapıp kafasındakini belirlemiş olarak gelip alıp gidecek. Giriş sayısı yüzde 23 olmasına rağmen cirolarda yüzde 40'lara yakın bir oran var. Cirolarda tahmin ettiğimiz gibi vahim bir durum yaşanmayacak zaman içerisinde ama giriş sayıları biraz düşük kalacak ki bizim de istediğimiz bu. Giriş sayılarının düşük kalması Covid-19 süreci boyunca da müşterinin sadece ihtiyaçlarını görmesini istiyoruz. Eskiden 100 müşteriden ortalama 8 kişi alışveriş yapıyordu. Bu dönemde tahminimiz 10 müşteriden 8’inin alışveriş yapacak gibi bir durumu var."





AVM’lerin havalandırma sistemleriyle ilgili Atilla Güner’in sorusuna ise Altaş, şöyle yanıt verdi:





"Temiz havayı dışarıdan içeriye alacak, kirli havayı içeriden dışarıya atacak şekilde çalıştırın ve soğutma ve ısıtma için böyle bir dönemde hava kullanmayın diye üyelerimize söyledik ve Sağlık Bakanlığı da böyle olmasını istiyor."