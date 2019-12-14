Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya anket şirketinden açıklama /14 Aralık 2019 15:55

Avrasya anket şirketinden açıklama

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’dan yeni partilere dair, "AK Parti’yi teşkilat anlamında asıl yıpratacak isim Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu sallar, dökülenleri Ali Babacan ekibi toplar" şeklindeki ifadelerle yorum yaptı.

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Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz yeni partilere dair açıklamalar yaptı. Kiraz, "Ali Babacan’ın partisinde daha çok AK Parti’li büyük siyasetçi denilen isimler yer alıyor. Davutoğlu’nun partisinde ise teşkilatın tam göbeğinden, çekirdeğinden isimler var. 

AK Parti’yi teşkilat anlamında asıl yıpratacak isim Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu sallar, dökülenleri Ali Babacan ekibi toplar. Ali Babacan ekibi daha çok endişeli AK Parti’lilere hitap eden bir ekip. Davutoğlu tabanıysa AK Parti’nin yaptıklarından çok, AK Parti’nin Davutoğlu’na yaptıklarından şikayetçi olan bir ekip. Babacan ekibinin daha geniş bir seçmene hitap edeceğini düşünüyorum. İki kurulan parti de AK Parti tabanından, hükümeti değiştirmeye ve Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmemesine yetecek oyu alacaklardır" ifadelerini kullandı.

"DAVUTOĞLU AK PARTİ’Yİ MUTLAKA ETKİLEYECEKTİR"

İYİ Parti’nin kurulduğu dönem CHP’den oy alacağının düşünülmediğini, fakat seçimlerde bu tablonun tam tersi yaşandığını ifade eden GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş şu ifadeleri kullandı:“Davutoğlu’nun partisi doğrudan AK Parti tabanına odaklı. İYİ Parti kurulduğu zaman CHP’den hiç oy alacağı düşünülmüyordu. Ama ciddi anlamda oy aldı. 

Davutoğlu da AK Parti’yi mutlaka etkileyecektir. Bu etkinin ne kadar olacağını zaman gösterecek. Türkiye toplumu şu an daha çok AK Parti’nin ne yapacağına odaklanıyor. Onu tartışıyor ve onu konuşuyor. AK Parti’nin yüzde 40 üzerindeki oyu MHP’ye kaydı ve esnek tabanı bir yere hareket etti. 38-40 bandının hareket etmesi zor gibi duruyor. Zamanla ne olacağını ve yeni partilerin alacağı oy oranlarını göreceğiz”

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