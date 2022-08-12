Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya Araştırma’nın anketi: CHP, AKP’yi geride bıraktı /12 Ağustos 2022 11:03

Avrasya Araştırma’nın anketi: CHP, AKP’yi geride bıraktı

Avrasya Araştırma’nın son anketinde CHP’nin oy oranı, AKP’yi geride bıraktı.

SHABER3.COM

Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın YouTube kanalında gerçeklteştirdiği yayınla yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre kararsızlar dağıtılmadan CHP’nin yüzde 25,6 çıkarken, AKP yüzde 24,2’le ikinci sırada. İYİ Parti yüzde 10,1, HDP yüzde 8,8, MHP ise yüzde 6,2’lik oya sahip.

DEVA Partisi yüzde 5, Gelecek Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi ise yüzde 1 oya sahip.

Kararsızlar dağıtılınca…
Kararsızla orantısal olarak dağıtıldığında ise CHP yüzde 30,1’e çıkarken, AKP yüze 28,4 olarak kayda geçti.

Diğer partiler şöyle: İYİ Parti yüzde 11,9, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 7,3, DEVA Partisi yüzde 5,9, Gelecek Partisi yüzde 2,6, Saadet Partisi yüzde 1,2.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrasya Araştırma’nın anketi: CHP, AKP’yi geride bıraktı Sonraki Haber >>

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:07:31