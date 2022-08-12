Avrasya Araştırma’nın anketi: CHP, AKP’yi geride bıraktı

Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın YouTube kanalında gerçeklteştirdiği yayınla yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre kararsızlar dağıtılmadan CHP’nin yüzde 25,6 çıkarken, AKP yüzde 24,2’le ikinci sırada. İYİ Parti yüzde 10,1, HDP yüzde 8,8, MHP ise yüzde 6,2’lik oya sahip.





DEVA Partisi yüzde 5, Gelecek Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi ise yüzde 1 oya sahip.





Kararsızlar dağıtılınca…

Kararsızla orantısal olarak dağıtıldığında ise CHP yüzde 30,1’e çıkarken, AKP yüze 28,4 olarak kayda geçti.





Diğer partiler şöyle: İYİ Parti yüzde 11,9, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 7,3, DEVA Partisi yüzde 5,9, Gelecek Partisi yüzde 2,6, Saadet Partisi yüzde 1,2.