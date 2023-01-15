Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya Araştırma'dan son anket: CHP birinci, MHP barajın altında... /15 Ocak 2023 12:29

Avrasya Araştırma'dan son anket: CHP birinci, MHP barajın altında...

Avrasya Araştırma'nın 2023 Ocak seçim anketinin sonuçlarına göre CHP birinci parti çıktı. AKP yüzde 30'un altında kalırken, MHP de barajın altında yer aldı.

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2023'ün Mayıs ayı içerisinde yapılma ihtimali kuvvetlenen seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarını sürdürüyor. 

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalı üzerinden son anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.

Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:

CHP: Yüzde 27
AKP: Yüzde 25,6
İYİ Parti: Yüzde 12
HDP: Yüzde 9,7
MHP: Yüzde 4,9 
DEVA: Yüzde 3
Zafer Partisi: Yüzde 1,5 
Diğer: 2,1
Kararsızlar: 13,2 

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: 

CHP: Yüzde 31,1 
AKP: Yüzde 29,5 
İYİ Parti: 13,8 
HDP: 11,2 
MHP: 5,6 
DEVA: 3,5 
Zafer Partisi: 1,7 
Yeniden Refah: 1,2 
Diğer: 2,4 

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