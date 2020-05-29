Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya Araştırma'dan yeni anket: AKP'de önemli oy düşüşü /29 Mayıs 2020 10:18

Avrasya Araştırma'dan yeni anket: AKP'de önemli oy düşüşü

Avrasya Araştırma'nın son kamuoyu anketine göre bugün ittifaksız seçim olsa AKP %34.49 oy oranı ile tek başına iktidar olamıyor.

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Ankete göre AKP'nin Cumhur İttifakı ile fiili koalisyon kurduğu MHP %8.15'lik oy oranı ile seçim barajının altında kalıyor.

CHP ise %30.65 oranında oy alıyor.

HDP ve İYİ Parti de %10 küsurluk oy oranlarıyla barajı geçiyor.

Ankette "bugün seçim olsa kime oy verirsiniz sorusuna Yeni kurulan partiler açısından da verilen cevaplar dikkat çekti Buna göre Deva Partisi'nin oy oranı %3, 3 olurken Gelecek Partisi'nin oyları 2.33 oldu.

Alınan oy oranına göre Meclis'teki sandalye dağılımı ise şöyle oluyor: CHP 213, AKP 268, HDP 73, İYİ Parti ise 46 milletvekili çıkarıyor. Yeni kurulan partiler ise barajı geçemediği için milletvekili çıkaramıyor.

Araştırmayı, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz YouTube üzerinden duyurdu.

Özkiraz, "Anketimiz 26 ilde Türkiye'yi temsil kabiliyetine sahip 2460 kişi ile yapıldı. Araştırmamız coronavirus nedeniyle telefonla araştırma yöntemi ile yapıldı. Araştırmaya katılanların bir önceki seçimde oy verdiği partilerin sağlaması yapıldı. Eğitim, yaş ve cinsiyet kotaları uygulandı. Araştırmanın hata payını yüzde 2.2 olarak ölçümledik" diye konuştu. 
Özkiraz'ın Youtube videosunu izlemek için tıklayınız
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