Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya Araştırmadan yeni anket /01 Ekim 2020 19:51

Avrasya Araştırmadan yeni anket

Avrasya Araştırma’nın son seçim anketine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanlığı için yüzde 50+1'i bulamıyor. Erdoğan karşısında en çok oyu alan isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

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Avrasya Araştırma’nın son seçim anketine göre, Cumhur İttifakı’nın oyları tek başına iktidar olmaya yetmiyor. Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek oy alması dikkat çekti.

Genel seçimlere yönelik ankette yurttaşların yüzde 27,5’i AKP'ye oy vereceğini belirtirken, CHP’nin oy oranı ise yüzde 20,1 olarak belirtildi. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP'nin oy oranı yüzde 37,26'ya, CHP'nin oy oranı ise yüzde 27,24'e çıkıyor.

Ankete göre, Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı yüzde 45,79 oranında görülürken, Millet İttifakı yüzde 39,43 olarak görülüyor.

İMAMOĞLU ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Ankete göre, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında muhalefet adayları oldukça yakın oy oranında. Erdoğan’nı geçen tek isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
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