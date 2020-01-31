Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam /31 Ocak 2020 23:26

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi.

SHABER3.COM

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi.

Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30, minibüsler içinse 34,90 TL'ydi.

T24'te yer alan habere göre yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana, ücretlere toplamda yüzde 119 oranında zam gelmiş oldu.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, geçiş ücretinin 4 dolar artı KDV olacağını açıklamıştı.

Geçen yıl "sehven" zam yapılmıştı

Geçen sene ocak ayında tünelin geçiş ücretlerine yüzde 37,5 zam yapıldığı Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde duyurulmuştu. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zammın "sehven" yapıldığına dair bir açıklama yayınlamıştı:

"2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır."

Hazine garantisi 25.6 milyon araç

İstanbul’da 20 Aralık 2016’da hizmete açılan ve 1,2 milyar dolara malolan Avrasya Tüneli’nden Aralık 2018 itibariyle yaklaşık 31,5 milyon araç geçti. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçerken Avrasya Tüneli’ne Hazine tarafından verilen garantisi ise yıllık 25.6 milyon araç. Aradaki fark da Hazine’den çıkıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam Sonraki Haber >>

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Hakaretler havada uçuştu!

Hakaretler havada uçuştu!

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:03:12