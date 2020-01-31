Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi.





Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30, minibüsler içinse 34,90 TL'ydi.





T24'te yer alan habere göre yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana, ücretlere toplamda yüzde 119 oranında zam gelmiş oldu.





Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, geçiş ücretinin 4 dolar artı KDV olacağını açıklamıştı.





Geçen yıl "sehven" zam yapılmıştı





Geçen sene ocak ayında tünelin geçiş ücretlerine yüzde 37,5 zam yapıldığı Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde duyurulmuştu. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zammın "sehven" yapıldığına dair bir açıklama yayınlamıştı:





"2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır."





Hazine garantisi 25.6 milyon araç





İstanbul’da 20 Aralık 2016’da hizmete açılan ve 1,2 milyar dolara malolan Avrasya Tüneli’nden Aralık 2018 itibariyle yaklaşık 31,5 milyon araç geçti. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçerken Avrasya Tüneli’ne Hazine tarafından verilen garantisi ise yıllık 25.6 milyon araç. Aradaki fark da Hazine’den çıkıyor.