Avrasya Tüneli için yeni karar: 1 Mayıs itibarıyla

Avrasya Tüneli'nde motosiklet döneminin başlayacağı duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada tünelin motosiklet trafiğine açılacağının belirttiği aktarıldı.
Evrensel'de yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz” dedi.
Avrasya Tüneli, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’ni Ramazan Bayramı öncesinde 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açacaklarını duyurdu.