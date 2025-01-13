Avrasya Tüneli'ne dev zam

Yeni zamlı tarifeye göre, Avrasya Tüneli'nde otomobil geçişi 156 liradan 225 liraya, minibüs geçişi 234 liradan 337,5 liraya çıktı. Motosiklet ücreti ise 60,5 liradan 175 liraya yükseldi.





Ücretler gece 00:00-05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 112,50 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için ise 87,50 TL olarak uygulanacak.





Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden geçiş ücretlerine yüzde 44 zam yapıldığını duyurdu.Öte yandan köprü ve otoyollarda da geçiş ücretlerinde zam yapılmıştı.Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tesislerde yeni zamlı tarife şöyle:- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Yüzde 42 zam, yeni ücret 47 TL,- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Yüzde 15 zam, yeni ücret 80 TL,- Çanakkale Köprüsü: Yüzde 35 zam, yeni ücret 790 TL,- Osmangazi Köprüsü: Yüzde 43 zam, yeni ücret 795 TL.