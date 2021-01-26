Avrasya Tüneli'ne yüzde 26 zam!

İstanbul Boğazı'nın altından geçen Avrasya Tüneli'ni işleten şirketin, sözleşmede yer alan formüller ve parametreler uyarınca hesaplamalarını yaparak, zam talebini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sunduğu belirtildi.





1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların akabinde Avrasya Tüneli’nde 1 Şubat’tan itibaren geçiş ücretlerinin yüzde 26 dolayında artması bekleniyor.





Habertürk'ün haberine göre otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükselecek. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıkacağı belirtiliyor.





Yeni tarife 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamada olacak.



