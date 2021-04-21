Avrupa 2030'a kadar karbon emisyonunu %55 düşürmede anlaştı

AB Komisyonu, AB ülkeleri ve AP’nin uzun müzakerelerin ardından konuyla ilgili mutabakata vardığı duyurdu.







Euronews'te yer alan habere göre AP, uzun zamandır karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 60 düşürülmesinde ısrar ediyordu. AB ülkeleri liderleri ise kasım ayındaki zirvede yüzde 55 hedefi konusunda anlaşma sağlamıştı.







Avrupa Parlamentosu, AB'deki yasa ve direktiflerin onaylanmasında son sözü söyleme hakkına sahip.





AB Komisyonu açıklamasında, üzerinde anlaşma sağlanan AB iklim yasası uyarınca, 1990’lı yılların seviyesiyle kıyaslamalı olarak üye ülkelerin karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar en azından yüzde 55 düşürülmesini taahhüt edeceği bildirildi.