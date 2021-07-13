Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa 3. doza hazırlanıyor /13 Temmuz 2021 11:57

Avrupa 3. doza hazırlanıyor

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Covid-19 pandemisine karşı şimdilik üçüncü bir takviye dozuna ihtiyaç duyulacağına dair bir kanıt bulunmadığını söylese de, AB kulislerinde bunun "büyük olasılık" olduğu konuşuluyor.

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Farklı varyantların ilerleme durumuna bağlı olarak 2021 içinde bile COVID-19'a karşı üçüncü dozun uygulamaya geçirilme ihtimali mevcut.

Euronews'te yer alan habere göre bu nedenle Amerikalı ilaç şirketi Pfizer'ın, 10 kata kadar daha fazla koruma sağlayabileceğini söylediği üçüncü bir aşı takviye dozu için yakında EMA'ya başvuracağı öğrenildi.

Miktar için gerekli anlaşma zaten yapıldı

Avrupa Komisyonu hali hazırda 2023 yılına kadar 1,8 milyar doz satın almak için şirketle bir anlaşma yapmış bulunuyor. Bu rakam üçüncü bir dozu da kapsayacak kadar büyük.

Reuters'in bildirdiğine göre ise İsrail pazar günü zayıf bağışıklık sistemi olan yetişkinlere üçüncü doz Pfizer-BioNtech aşısı sunmaya başlayacağını, ancak aşının halka sunulup sunulmayacağının hala tartışıldığını aktardı.
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