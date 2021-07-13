Avrupa 3. doza hazırlanıyor

Farklı varyantların ilerleme durumuna bağlı olarak 2021 içinde bile COVID-19'a karşı üçüncü dozun uygulamaya geçirilme ihtimali mevcut.







Euronews'te yer alan habere göre bu nedenle Amerikalı ilaç şirketi Pfizer'ın, 10 kata kadar daha fazla koruma sağlayabileceğini söylediği üçüncü bir aşı takviye dozu için yakında EMA'ya başvuracağı öğrenildi.





Miktar için gerekli anlaşma zaten yapıldı





Avrupa Komisyonu hali hazırda 2023 yılına kadar 1,8 milyar doz satın almak için şirketle bir anlaşma yapmış bulunuyor. Bu rakam üçüncü bir dozu da kapsayacak kadar büyük.





Reuters'in bildirdiğine göre ise İsrail pazar günü zayıf bağışıklık sistemi olan yetişkinlere üçüncü doz Pfizer-BioNtech aşısı sunmaya başlayacağını, ancak aşının halka sunulup sunulmayacağının hala tartışıldığını aktardı.