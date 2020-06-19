Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa 50 ülkeyle sınırları açıyor /19 Haziran 2020 11:50

Avrupa 50 ülkeyle sınırları açıyor

Avrupa Birliği önümüzdeki hafta hangi ülkelere sınırlarını açacağını belirleyecek.

SHABER3.COM

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Jean-Baptiste Lemoyne önümüzdeki haftadan itibaren 50 ülkenin bulunduğu bir listenin hazırlanacağını söyledi.

Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre Avrupa ülkeleri arasında sınırların açılması konusunda müzakerelerin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Jean-Baptiste Lemoyne, "Önümüzdeki hafta bunu tamamlayacağız. Amacımız ilk aşamada Covid-19 salgınını kontrol altına almayı başaran 50 ülkeyi tespit etmek, böylece Fransızların ve Avrupalıların sağlık durumunu tehlikeye atmamak." dedi

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