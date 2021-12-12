Avrupa, 5G ile birlikte, 2G ve 3G ağlarını kapatıyor

İngiltere Hükümeti, 2G ve 3G ağları, 5G hizmetlerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etme ve telekominikasyon tedarik zincirini çeşitlendirme planlarının bir parçası olarak 2033 yılına kadar kapatma kararı aldı. Bu hareketin İngiltere'nin 5G hedeflerini hızlandıracağı düşünülürken, ayrıca gelecekteki 6G hizmetinin önünü açacağı da düşünülüyor.





İngiltere'de de kırsal alanlarda 3G teknolojisi yaygın olarak kullanılıyor, fakat bu servisin kapanması, operatörlerin 4G ve 5G ağları için spektrumu kullanmalarına fırsat verecek. Bu konuda ülkedeki 4 operatörle de anlaşmaya varılmış. Elbette bu değişiklik bir anda değil, kademeli ve kontrollü şekilde yapılacak; böylece kimsenin madur olmaması amaçlanıyor.





Peki, sizin bulunduğunuz yerde hangi mobil ağ kullanılıyor? Aranızda hala 2G ve 3G'yi gören var mı?