Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa, ABD'ye Rusya'ya karşı birleşme çağrısı yaptı /30 Mayıs 2021 12:09

Avrupa, ABD'ye Rusya'ya karşı birleşme çağrısı yaptı

Bloomberg haber ajansı, AB’nin, onayı için Washington’a gönderdiği ortak bildiri taslağının ‘Rusya’ya karşı koymak için güçleri birleştirme’ çağrısını içerdiğini yazdı.

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Bloomberg’e göre haziran ortasında gerçekleştirilecek AB-ABD zirvesi sonucunda kabul edilecek ortak bildirinin taslağında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’ya prensip olarak yaklaşımımızda fikir birliği içerisindeyiz: bu ülkenin negatif davranış modeli ile kötü niyetli eylemlerine kararlı bir biçimde yanıt veriyor olacağız.”

Brüksel tarafından hazırlanıp onayı için Washington’a iletildiği belirtilen taslak bildiride ayrıca, ‘Çin’in benzer eylemleri neticesinde ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında da danışma ve işbirliği içinde olunması’ çağrısı yapılıyor.

Bunun yanında bildiri taslağında, AB ile ABD’nin, ‘uluslararası kurallara dayanan dünya düzenine bağlılıklarını’ teyit ettikleri ve ‘daha demokratik, adil ve güvenli bir dünya için işbirliğini çeşitli kurumlar üstünden güçlendirecekleri’ gibi ifadeler yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi döneminde, gündeme getirilmiş ticari tartışmaların da çözüme bağlanabileceği de bildiri tasladığında belirtiliyor.

AB-ABD zirvesi 15 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek. Söz konusu zirvenin hemen ardından 16 Haziran’daysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk buluşması gerçekleşecek.

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