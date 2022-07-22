Avrupa alev alev yanıyor

Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok noktada orman yangınları çıktı. İngiltere, Fransa, Portekiz, ve Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle binlerce kişi yaşam alanlarından tahliye edildi.







Avrupa'nın geniş bölgelerini etkileyen sıcak hava dalgası perşembe günü Avrupa'nın batısından doğusuna doğru hareket etti. İtalya, Polonya ve Slovenya gibi birçok Avrupa ülkesinde itfaiyeciler orman yangınlarıyla mücadele ederken "yüksek sıcak hava dalgası" uyarıları gelmeye başladı.





YÜKSEK SICAKLAR, SERT RÜZGARLAR, ŞİDDETLİ KURAKLIK

Güney Avrupa'da sıcaklıklar bu ayın başında mevsim normalleri üzerine çıkmaya başladığından bu yana, sıcak hava dalgası yüzlerce ölüme neden oldu. İspanya, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerde on binlerce hektarlık arazi aşırı sıcakların tetiklediği yangınlardan dolayı yandı. İngiltere ve Fransa Salı günü rekor sıcaklıklara tanık oldu.





Yunanistan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, perşembe günü yaptığı açıklamada, "İklim krizi şu anda Avrupa'da, özellikle Akdeniz bölgesinde belirgin bir yoğunlukla kendini gösteriyor. Yüksek sıcaklıklar, sert rüzgarlar ve şiddetli kuraklık orman yangınlarına yol açıyor" dedi.





Reuters haber ajansından alınan bilgiye göre, Yunan itfaiyeciler bir haftada 390 orman yangınına müdahale etti. Yunanistan'da günde yaklaşık 50-70 arası yangın çıktı. Salı günü yangına teslim olan Atina'nın kuzeyindeki Penteli beldesinde yer alan meteoroloji istasyonu, rüzgarın saatte 113 km'ye ulaştığını bildirdi.





ORMANLAR YANIYOR...

Polonya'da yetkililer, ülkenin birçok bölgesi için "aşırı sıcak" uyarıları yaptı. Güneydeki Brzesko kasabası yakınlarında büyük bir orman yangını çıktı. İtfaiyeciler 120 dönümden fazla alanın yandığını ve yangının bir ormana doğru ilerlediğini bildirdi.





İtalyan haber ajansı ANSA'nın bildirdiğine göre, İtalya'da Toskana ve Friuli Venezia Giulia'daki yangınlar kontrol altına alındı. Bologna yakınlarındaki dağlarda ve Milano'nun kuzeyindeki A9 otoyolu sınırında da yeni orman yangınları tespit edildi.





YANGINLARIN SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bilim adamları ve klimatologlara göre, aşırı sıcak hava dalgası, yaygın olarak insan faaliyetinin neden olduğu iklim değişikliğine atfedilen küresel olarak yükselen sıcaklık modelinin bir parçası.





İklim değişikliğinin körüklediği orman yangınlarının sıklığı ve yoğunluğu birçok ülkede artmakta; böylece doğaya zararlı gazlar, kimyasallar ve partikül madde içeren ve sağlığa zarar verebilecek dumanlar yaymakta.