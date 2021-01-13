Avrupa aşı pasaportu olmayanı içeri almayacak iddiası

Aşı pasaportu şartı kabul edilirse, AB'ye dışarıdan girecekler için de geçerli olacak. Normal pasaportun dışında koronavirüs aşı bilgisinin kaydedildiği, uluslararası standartta aşı pasaportu olmayanlar, koronavirüs aşısı yaptırmayanlar AB'ye giremeyecek.







Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, konu 21 Ocak'taki AB zirvesinde ele alınacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in konuyla ilgili mektubu AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ulaştırıldı. Mektubun aynı zamanda 26 AB üyesi ülkenin liderine de ulaştırıldığı öğrenildi.





YUNANİSTAN BAŞI ÇEKMEK İSTİYOR





Mektubun amacı, getirilecek aşı pasaportuyla ekonomik ve sosyal alanda normal yaşama geçişi sağlamak. Alman medyası mektubun içeriğini açıkladı ve AB dışından gelecekler için de aşının şart koşulduğunu vurguladı.





İki ay içinde AB içinde aşılamaya ağırlık verileceğinin belirtildiği mektupta şunlar kaydedildi;





"Üye devletler arasında ve üçüncü ülkelerden gidiş-gelişlerin, serbest dolaşımın mümkün olan hızla yeniden tesisi için çalışmak hepimizin önceliğidir. Bu nedenle Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerin serbest dolaşımını sağlamalıyız. Bu da bir kişinin başarıyla aşılandığını kanıtlayan, bir standarda bağlanmış bir belgeyle olabilir. Yunanistan'da buna yakında başlanacak ve AB için de model olacaktır”





AŞI DEFTERİ OLMAYAN GİREMEZ





Aşı defteri olmayan, koronavirüs aşısı yaptırmayanlar AB vizesi alamayacak. Aşı yaptırmayan AB üyelerinin ise serbest dolaşımı sınırlandırılacak.





Hukukçular ise bu alanda ikiye bölünmüş durumda. Kimi “Aşı şart koşulamaz. İnsan haklarına aykırı” diyor. Kimi de “Diğerlerinin hayatını tehlikeye atmak da insan haklarına aykırı” görüşünde.