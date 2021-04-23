Avrupa aşıları tek dozda bile %65 koruma sağlıyor

The Guardian'da yer alan habere göre, yapılan çalışmanın sonuçları Koronavirüs'e karşı yapılan tek doz Oxford/AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının genç, sağlıklı kişiler kadar yaşlı, risk grubundaki kişileri koruduğunu gösterdi.







Araştırmacılar, Aralık ve Nisan arasından 350 binden fazla kişinin Covid test sonuçlarını inceledi. İlk doz uygulandıktan 21 gün sonra, Koronavirüs'le enfekte olma oranının yüzde 65 düştüğü belirtildi. Tek doz aşının asemptomatik enfeksiyonları engellemektense semptomatik enfeksiyonlarda daha etkili olduğu tespit edildi.





Pfizer aşısında ikinci dozda semptomatik vakaların yüzde 90, asemptomatik vakaların yüzde 70 engellendiği biliniyor. Oxford/AstraZeneca aşısında ikinci dozun etkisi henüz belirlenmedi.