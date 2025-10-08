Avrupa Baroları Konseyi: “Bacağı kesilen avukat tahliye edilmeli”

Wickers, 46 ülkenin barolarını ve bir milyondan fazla avukatı temsil eden CCBE adına kaleme aldığı mektupta, Yıldırım’ın yoğun bakımda bulunduğunu ve cezaevi koşullarında hayatta kalma şansının azaldığını ifade etti.



“Denizli Devlet Hastanesi’ndeki doktorlar, Sayın Yıldırım’ın cezaevinde kalmaya uygun olmadığını, tıbbi kontrol için dahi seyahat edemeyeceğini belirtiyor. Buna rağmen Adli Tıp Kurumu, İstanbul’a sevkinde ısrar ediyor,” denildi mektupta.



“CİDDİ KOMPLİKASYONLAR YAŞIYOR”



CCBE, Denizli Barosu’na kayıtlı avukat Süleyman Yıldırım’ın 6 Eylül 2025’ten bu yana Denizli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde olduğunu bildirdi. Wickers, Yıldırım’ın kalp ameliyatı geçirdiğini, kalbinde pıhtı oluştuğunu, bacaklarında ampütasyon riski bulunduğunu ve akciğerlerinde sıvı birikmesi nedeniyle hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.



BYLOCK VE BANK ASYA İŞLEMLERİYLE SUÇLANMIŞTI



Mektupta yer alan bilgilere göre, Yıldırım 2017 yılında tutuklandı ve 2018’de “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla mahkûm edildi. Kararın, “ByLock kullanımı” ve “olağan banka işlemleri” gibi delillere dayandığı ifade edildi.



CCBE, Yıldırım’ın 27 Temmuz 2025’te hastanede tedavi görürken yeniden gözaltına alındığını, iki ay boyunca yeterli tıbbi tedavi sağlanmadan Denizli T Tipi Cezaevi’nde tutulduğunu bildirdi.



“TÜRKİYE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMALI” ÇAĞRISI



Thierry Wickers, mektubunda Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler ile Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak, Türkiye’nin bu standartlara uymasını talep etti.



“CCBE, Türkiye’deki yetkilileri, Süleyman Yıldırım’ın hapis cezasının infazını tıbbi gerekçelerle ertelemeye ve tedavisinin Denizli’deki doktorların tavsiyelerine uygun biçimde sürmesini sağlamaya çağırmaktadır,” ifadelerine yer verildi.



Wickers ayrıca, avukatların “misilleme, yıldırma veya taciz korkusu olmadan” mesleki görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.