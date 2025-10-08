Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Baroları Konseyi: “Bacağı kesilen avukat tahliye edilmeli” /08 Ekim 2025 17:07

Avrupa Baroları Konseyi: “Bacağı kesilen avukat tahliye edilmeli”

Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE) Başkanı Thierry Wickers, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği bir mektupta, tutuklu avukat Süleyman Yıldırım’ın sağlık durumunun hayati risk taşıdığını belirterek “tıbbi nedenlerle derhal tahliye edilmesi” çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Wickers, 46 ülkenin barolarını ve bir milyondan fazla avukatı temsil eden CCBE adına kaleme aldığı mektupta, Yıldırım’ın yoğun bakımda bulunduğunu ve cezaevi koşullarında hayatta kalma şansının azaldığını ifade etti.

“Denizli Devlet Hastanesi’ndeki doktorlar, Sayın Yıldırım’ın cezaevinde kalmaya uygun olmadığını, tıbbi kontrol için dahi seyahat edemeyeceğini belirtiyor. Buna rağmen Adli Tıp Kurumu, İstanbul’a sevkinde ısrar ediyor,” denildi mektupta.

“CİDDİ KOMPLİKASYONLAR YAŞIYOR”

CCBE, Denizli Barosu’na kayıtlı avukat Süleyman Yıldırım’ın 6 Eylül 2025’ten bu yana Denizli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde olduğunu bildirdi. Wickers, Yıldırım’ın kalp ameliyatı geçirdiğini, kalbinde pıhtı oluştuğunu, bacaklarında ampütasyon riski bulunduğunu ve akciğerlerinde sıvı birikmesi nedeniyle hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

BYLOCK VE BANK ASYA İŞLEMLERİYLE SUÇLANMIŞTI

Mektupta yer alan bilgilere göre, Yıldırım 2017 yılında tutuklandı ve 2018’de “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla mahkûm edildi. Kararın, “ByLock kullanımı” ve “olağan banka işlemleri” gibi delillere dayandığı ifade edildi.

CCBE, Yıldırım’ın 27 Temmuz 2025’te hastanede tedavi görürken yeniden gözaltına alındığını, iki ay boyunca yeterli tıbbi tedavi sağlanmadan Denizli T Tipi Cezaevi’nde tutulduğunu bildirdi.

“TÜRKİYE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMALI” ÇAĞRISI 

Thierry Wickers, mektubunda Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler ile Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak, Türkiye’nin bu standartlara uymasını talep etti.

“CCBE, Türkiye’deki yetkilileri, Süleyman Yıldırım’ın hapis cezasının infazını tıbbi gerekçelerle ertelemeye ve tedavisinin Denizli’deki doktorların tavsiyelerine uygun biçimde sürmesini sağlamaya çağırmaktadır,” ifadelerine yer verildi.

Wickers ayrıca, avukatların “misilleme, yıldırma veya taciz korkusu olmadan” mesleki görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Baroları Konseyi: “Bacağı kesilen avukat tahliye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:55