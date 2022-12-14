Avrupa başarıyı bu fotoğraflarla gördü

Özellilke Dünyaca ünlü isimlerim anneleriyle kucaklaşması Almanya basınında geniş yer buldu...







Özellikle Achraf Hakimi'nin oğlunun yüzünü cesurca kavrayan ve yanağından öpen annesinin fotoğrafı, Belçika ile oynanan maçın ardından viral oldu. 24 yaşındaki oyuncu kısa bir süre sonra Instagram sayfasında Arapça olarak "Seni seviyorum anne" yazdı. 3.5 milyon beğeni alan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu







Ardından, Portekiz'e karşı kazanılan galibiyetin ardından, orta saha oyuncusu Sofiane Boufal annesiyle sahada el ele dans etti.







Çoğu küçük yaşlarda Avrupa'ya göçmen olarak gelen ailelerin çocukları olan Fas Milli Takım oyuncularının aile özgeçmişleride haberlerde yer alıyor.





Örneğin Süddeutcshe Zeitug gazetesi Avrupa'da çocuklarını büyüten annelerşn çoğunun çalıştığına dikkat çekti . Mesale Madrid'te büyüyen Achraf Hakimi'nin annesi evleri temizlerken, babası sokak satıcısı olarak çalışıyordu.





Milli takımda kilit rol oynayan Hakim Ziyech, 2020 yazında Ajax Amsterdam'dan Chelsea'ye 40 milyon euro'ya transfer olunca annesi ona Arapça bir video mesaj göndererek Londra'da başarılar dilemişti Hollanda'da büyüyen Ziyech boş bir sinema salonunda gözlerinde yaşlarla oturuyor. Felemenkçe "zor bir hayatı" olan annesinin "gururlu bir kadın" olduğunu söylüyor. Çok genç yaşta Hollanda'ya geldi, orada dokuz çocuk büyüttü ve kocasını çok genç yaşta kaybetti. "Bunu sevdiğim için yapıyorum ama hepsi onun için," diye bitiriyor sözlerini.









Bir Alman yorumcu maç sonu sahneleri görünce Faslı oyuncuların anne babalarına sarılıp öpüşme sahnelerinden ve her maçtan sonra toplu dualardan bahsetti.

Yorumcu “Batı toplumlarımızda yakın aile bağlarını artık görmüyoruz. Aile kavramı soluyor ve ebeveynleri huzurevinde kalırken sadece modellerini ve kız arkadaşlarını öpen oyuncuları görebiliyoruz. Biz eşcinselliği desteklemek için gelip elimizi ağzımıza koyarken, Fas'ın galibiyetinde ailenin manevi desteği büyük rol oynadı.

Onlara (Faslılara) nasıl futbol oynanacağını öğrettik, bu yüzden bizi aştılar ve aştılar ve bir gün oyuncularımızın da annelerinin ve babalarının alnından öptüğünü görmeyi umarak onlardan etik ve ailevi değerleri öğrenmeliyiz. dedi









