Samanyolu Haber /Spor / Avrupa Basketbol Şampiyonası'da ertelendi /09 Nisan 2020 19:50

Avrupa Basketbol Şampiyonası'da ertelendi

Avrupa Basketbol Şampiyonası, korona virüsü salgını nedeniyle 1-18 Eylül 2022'de düzenlenecek.Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu.

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 FIBA’dan yapılan açıklamada, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle basketbol takviminde değişiklikler yapıldığı belirtildi. 2-19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin 22 Haziran-4 Temmuz 2021’e, AmeriCup 2021 turnuvasının 1-18 Eylül 2022’ye alındı. Afrobasket 2021’in 24 Ağustos-5 Eylül 2021’de, Asia Cup 2021’in ise 17-29 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak.

Kadınlar 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 17-27 Haziran 2021’de, Kadınlar AmeriCup 2021 de 20-27 Haziran 2021’de düzenlenecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nin tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, “FIBA’nın bu zor dönemde hızlı bir danışma süreci yürüterek, güncellenmiş takvimi onaylamasından dolayı oldukça mutluyum” dedi.

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