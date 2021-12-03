Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği, 4 bankaya büyük ceza kesti /03 Aralık 2021 11:31

Avrupa Birliği, 4 bankaya büyük ceza kesti

AB, 4 bankaya döviz piyasalarında kartel oluşturdukları için 344,4 milyon euro ceza kesti

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), UBS, Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse bankalarının uluslararası döviz piyasasında spot işlemlerde kartel oluşturduğu suçlamasında bulunarak, UBS dışında dört bankaya 344,4 milyon euro ceza kesti

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, döviz piyasasında spot işlemlere yönelik kartel soruşturmalarının tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, UBS, Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse bankalarının 2007-2013 yılları arasında euro, İngiliz sterlini, Japon yeni, İsviçre frangı, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya doları ile Danimarka, İsveç ve Norveç kronları işlemlerinde kartel oluşturduklarının belirlendiği kaydedildi.
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