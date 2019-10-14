Avrupa Birliği bugün Ankara'ya uygulanacak yaptırımları konuşacak

Toplantı Brüksel saati ile 8:20’de Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin konuşması ile başlıyor. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi toplantısına, gelişmeler konusunda bilgi vermek amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel temsilcisi Geir Pedersen de katılacak.







Euronews'te yer alana habere göre 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek kritik Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne hazırlık niteliğinde olan bu toplantıda AB Dışişleri Bakanları Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda görüş bildirecek.







Konsey sadece Suriye konusunu değil, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını da ele alacak. Toplantının gündeminde Ukrayna, Afganistan, İran, Irak ve Libya da bulunuyor. Konsey toplantısı 14:30’da yapılacak basın toplantısı ile sona erecek.





Avrupa Birliği’nin hassas dengeleri korumaya çalışacağını belirten Robert Schuman Enstitüsü Direktörü Eric Maurice sığınmacı anlaşmasından dolayı Türkiye ile diyalog kapılarının açık kalmasının önemine vurgu yaptı.





Türkiye'ye uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda net bir görüş birliği oluşmuş değil.





Avrupa Birliği, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce sonlandırılması çağrısında bulundu. Bazı Avrupa Parlamenteri de bunun Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği için kırılma noktası olabileceğini dile getiriyor.





Fransa, Norveç, Finlandiya ve Almanya dahil bazı Avrupa ülkeleri Ankara’ya silah satışını durdurma kararı aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan toplantından ise ABD ve Rusya’nın vetosundan dolayı Türkiye’ye yönelik ortak kınama mesajı çıkmadı.



