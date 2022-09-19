Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya, Rusya'nın savaş suçları mahkemesine taşınmasını istedi /19 Eylül 2022 10:43

Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya, Rusya'nın savaş suçları mahkemesine taşınmasını istedi

A?vrupa Birliği dönem başkanı Çekya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uluslararası savaş suçları mahkemesine taşınması çağrısı yaptı.

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AB dönem başkanı Çekya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanmasını istedi. 

Çağrı, Ukrayna’nın Rusya’dan geri aldığı İzyum kasabasında yüzlerce kişinin cesetlerinin bulunduğu toplu mezarların ortaya çıkarılmasının ardından yapıldı. Toplu mezarlara gömülmüş çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Ukrayna şu ana kadar 59 kişinin cesetlerinin çıkarıldığını, kasabanın ormanlık bölgesindeki mezarlarda daha fazla ceset olduğunu düşündüklerini açıkladı. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, “21. yüzyılda sivil halka bu şekilde saldırıların düzenlenmesi korkunç. Bunu görmezden gelemeyiz. Tüm savaş suçlularının cezalandırılmasından yanayız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın karşı saldırılarının Rusya’nın ülkenin doğusundaki askerî planlarını etkilemeyeceğini söyledi.
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