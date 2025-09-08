Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği: “Gazze’ye giden yardım filolarına destek vermiyoruz” /08 Eylül 2025 17:46

Avrupa Birliği: “Gazze’ye giden yardım filolarına destek vermiyoruz”

Avrupa Birliği, Gazze’ye doğru yola çıkan insani yardım filolarına destek vermediğini açıkladı. AB Sözcüsü Eva Hrncirova, “Bu tür filoları teşvik etmiyoruz çünkü durumu tırmandırabilirler ve katılımcılarını riske atarlar.” dedi.

Hrncirova, insani yardımların ulaştırılmasının “en iyi yolunun sahada çalışan ortak kuruluşlar üzerinden” olduğunu vurguladı. Sözcü, “Amacımız yardımları daha geniş ölçekte ulaştırmak. Bu nedenle İsrail makamlarıyla iletişim kanallarını açık tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Barselona’dan ayrılan yaklaşık 20 gemiden oluşan bir filo, aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu pro-Filistin gönüllüleri ve yardım malzemeleriyle birlikte eylül ortasında Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor. İsrail, haziran ve temmuz aylarında benzer girişimlere izin vermemişti.

Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etmiş ve 500 binden fazla insanın “felaket düzeyinde” açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. AB, İsrail’den yardımlara daha fazla izin vermesini talep ediyor ancak 27 üyeli birlik içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle baskı oluşturmakta zorlanıyor.
