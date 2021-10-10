Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği içinde yeni gerilim /10 Ekim 2021 10:37

Avrupa Birliği içinde yeni gerilim

Fransa'nın Avrupa Birliği içindeki resmi yazışma ve görüşme dilinin Fransızca olması için baskı yapmaya başladığı ortaya çıktı.

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Fransa’da gündem, Avrupa Birliği kurumları içerisindeki dilin Fransızcaya dönüştürülmesi… Ülkede 40 vekil tarafından hazırlanan planda, Avrupa Birliği’ndeki kurumlar içerisinde Fransızcanın esas dil olması hedeflendiği ortaya çıktı.

Özellikle Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla birlikte Fransızcanın AB içerisindeki resmi dil olması gerektiğini dile getiren Fransızlar, “Eskiden Brüksel’deki güç koridorlarında Fransızca dominant dildi. Fakat şimdi İngilizce etkili b ir şekilde kullanılıyor” yorumunu yaptı.

Fransa’nın bu durumdan rahatsız olduğu kaydedilirken, AB’nin şu an resmi olarak üç dili bulunuyor: İngilizce, Fransızca ve Almanca.

Basın toplantıları ve görüşmelerde ise ağırlıklı olarak İngilizce veya Fransızca arasında tercih yapılıyor. Avrupa Birliği içinde özellikle doğu Avrupa’dan ülkelerin dahil olmasıyla birlikte İngilizce daha yaygın olarak tercih edilmeye başlandı.

Sağcı siyasetçi Julien Aubert’in önderliğinde hazırlanan metinde, “Son yıllarda küreselleşme sayesinde etkin olan Anglo-Sakson kültür dolayısıyla İngilizce diğer iki dil üzerinde etkili oldu. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla birlikte İngilizcenin kullanılması için bir sebep kalmadı. Şu an AB içinde anadili İngilizce olanların oranı yüzde 1” dedi. Birleşik Krallık’ın ayrılmasından sonra resmi dil olarak sadece İrlanda ve Malta İngilizceyi kullanıyor.

Aynı belgede, AB içinde anadili Almanca olanların sayısının daha fazla olduğu belirtilirken, “Fakat Fransızcanın çok daha büyük bir uluslararası profili mevcut” denildi.

Bu tasarının onaylanması durumunda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 26 AB liderini ikna etmek zorunda kalacak.
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