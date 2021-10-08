Avrupa Birliği ile Polonya arasını geren karar

Perşembe günü Yargıç Bartlomiej Sochanski, "AB Antlaşması Polonya hukuk sisteminde anayasaya tabidir... ve Polonya hukuk sisteminin herhangi bir parçası gibi, anayasaya uymak zorundadır" dedi.



AB'nin temel bir ilkesinin reddi olan bu durumun, Varşova ve Brüksel arasındaki anlaşmazlığı artırması bekleniyor.

Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan kararın "ciddi endişeler" uyandırdığı açıklaması yapıldı.

Avrupa Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada, "AB hukuku, anayasal hükümler de dahil olmak üzere, ulusal hukuktan üstündür" dedi.

"Avrupa Adalet Divanı'nın tüm kararları, ulusal mahkemeler de dahil olmak üzere tüm üye devletlerin kurumları için bağlayıcıdır" ifadesine yer verilen açıklamada Komisyon, "Birliğin hukukunun aynı şekilde uygulanmasını sağlamak ve bütünlüğünü korumak için anlaşmalardan doğan yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceği" uyarısında bulundu.





Polonya'nın iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti, yargı bağımsızlığından, basın özgürlüğüne ve LGBTİ+ haklarına kadar bir dizi konuda AB ile gerilim yaşıyor.





Anayasa Mahkemesi söz konusu kararı, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin, AB'nin, Polonya'nın yargı sistemini yeniden düzenlemesini engellemeye yetkisinin olup olmadığını sormasının ardından verdi.



