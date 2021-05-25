Avrupa Birliği ilk kez harekeet geçti: Belarus’un ‘hava korsanlığı’ dönüm noktası oldu

AB liderleri, Belarus’un muhalif gazeteci Roman Pratasevich’i gözaltına almak için uyguladığı ‘hava korsanlığı’ taktiğine sert tepki gösterdi. Belarus’un hava taşımacılığını ciddi şekilde sekteye uğratacak kararlar alındı.





Ağustos’ta Aleksandr Lukaşenko’nun 6. kez kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan usulsüzlükler ve ardından gelen eylemlerin sertlikte bastırılması sonrası kötü günler yaşayan Avrupa Birliği – Belarus ilişkileri böylece geri dönülmez bir yola girdi.





ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ AB YAPTIRIM REJİMİ

Avrupa Birliği (AB), kuruluş ilkeleri gereği dünyanın dört bir tarafında yaşanan ‘demokrasi’ ve ‘insan hakları’ alanındaki ihlaller konusunda söz söyleme ihtiyacı duyuyor.





AB’nin kendine biçtiği misyonu çerçevesinde insan hakları ihlalleri gerçekleştiren ülkelere karşı aldığı yaptırım kararları ise sözleriyle uyum arz etmiyordu. AB, ihlal gerçekleştiren ülkeye bugüne kadar kişi ve kurum bazlı bir yaptırım rejimi uyguluyordu.





İhlali gerçekleştiren kurumun AB ile iş yapmasının önü kapatılıyor ve mali kısıtlamalar getiriliyordu. Kişilere ise AB’ye giriş yasağı getiriliyor ve mal varlıkları donduruluyordu.





AB’nin özellikle kişi bazlı yaptırım rejimi eleştirilerin odağındaydı. Avrupa Birliği ülkelerine gitmek aklından bile geçmeyen insanlara getirilen birlik ülkelerine giriş yasakları ve AB’de hiçbir mal varlığı bulunmayan kişilerin mal varlıklarının dondurulması kararlarının pratikte hiçbir anlamı bulunmuyordu. Bu kararlar çoğu zaman dalga konusu oluyordu.





AB LİDERLERİ ‘İLK KEZ’ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

AB liderleri Pazartesi günü gerçekleştirdikleri zirvede insan hakları ihlalleri konusunda ilk kez ciddi yaptırım kararları aldı.