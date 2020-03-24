Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği kamu harcama sınırını kaldırdı /24 Mart 2020 10:10

Avrupa Birliği kamu harcama sınırını kaldırdı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.

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AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edilebilmesi için üye ülkelerin AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'ndaki cayma maddesini yürürlüğe sokma kararı aldığı bildirildi.

İstikrar ve Büyüme Paktı, AB üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran katı kurallar içeriyor. Yürürlüğe giren madde, üye ülkelerin kamu harcamalarını kriz döneminde serbest bırakıyor.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Normal şartlarda bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

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