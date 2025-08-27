Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği komiseri Lahbib: “Gazze konusunda harekete geçme zamanı” /27 Ağustos 2025 20:33

Avrupa Birliği komiseri Lahbib: “Gazze konusunda harekete geçme zamanı”

Avrupa Birliği’nin insani yardım komiseri Hadja Lahbib, Gazze’deki saldırılar karşısında AB’nin daha sert adımlar atması gerektiğini söyledi. Üye ülkeler arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle İsrail’e yönelik yaptırımların hayata geçirilemediğini belirten Lahbib, “Artık AB’nin uluslararası ağırlığına yakışan şekilde harekete geçme zamanı” dedi.

SHABER3.COM

Lahbib, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gazze konusunda AB’nin ortak bir ses bulması gerekiyor. Masum sivillerin, insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin öldürülmesini ve açlıktan ölmesini izleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Danimarka’da bu hafta toplanacak AB dışişleri bakanları, İsrail’deki girişimlere fonların askıya alınmasını öngören bir öneriyi görüşecek. Ancak üye devletler arasında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bu adımın atılması şimdilik mümkün görünmüyor.

Yardım anlaşması beklentileri karşılamadı

AB’nin dış politika şefi Kaja Kallas, temmuz ayında İsrail ile Gazze’ye daha fazla yardım girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Ancak Lahbib, durumun yalnızca “çok sınırlı” şekilde iyileştiğini ve ulaştırılan yardımın “okyanusta bir damla” kaldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler geçen hafta Gazze’de kıtlık ilan ederek, İsrail’in yardımı “sistematik biçimde engellemesini” sorumlu tutmuştu. Lahbib, “Benim görevim orada olanları açıkça dile getirmek. Bu bir trajedi. Tarih ve torunlarımız bizi yargılayacak” dedi.
