Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği Meriç'e kurulacak 'ses topu'na karşı çıktı /03 Haziran 2021 18:45

Avrupa Birliği Meriç'e kurulacak 'ses topu'na karşı çıktı

Kaçak geçişleri önlemek için Yunanistan’ın Türkiye sınırına yerleştirdiği ses topu Avrupa Birliği’ni hareke geçirdi. AB Komisyonu, kulakları sağır eden sesler yayan sistemden endişe duyduklarını belirtti.

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AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, Yunanistan-Türkiye sınırındaki önlemlerle ilgili soruya cevapladı. AB’nin dış sınırlarındaki altyapıdan üye ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlattı.

İLTİCA HUKUKUNA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Habertürk’te yer alan habere göre sınırlarda alınacak tüm tedbirlerin orantılı olması, temel haklara ve iltica hukukuna saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Jahnz, şunları dile getirdi: “AB Komisyonu, ses topu adı verilen ekipmanın kullanıldığına yönelik haberlerden endişe duymaktadır. Görünüşe göre bu ekipman sınır geçişlerini caydırmak için kullanılıyor. AB Komisyonu, Yunanistan makamlarıyla irtibat halindedir. Kendilerinden bu konuda bilgi istedik.”

DİJİTAL BARİYERLER VE SES TOPU

Türkiye-Yunanistan sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için “dijital bariyer” kuruluyor. AB’nin sağladığı 3,7 milyar dolarla 200 kilometrelik sınırdan Avrupa’ya yasal olmayan yollardan geçişleri engellemek için son aylarda kurulan sistemin test edildiği belirtilmişti.

Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, yapay zekayla çalışan yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ve kameralar gibi güvenlik kontrolleri test edilmişti.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI ENDİŞELİ

Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan ve “ses topu” olarak adlandırılan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek sistem insan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.
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