Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği, Myanmar liderinin geçmişte aldığı ödülü iptal etti /11 Eylül 2020 14:27

Avrupa Birliği, Myanmar liderinin geçmişte aldığı ödülü iptal etti

Avrupa Parlamentosu, Arakanlı Müslüman topluma yönelik katliamları gözardı ettiği gerekçesi ile Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'yi Sakharov ödülünü kazananlar listesinden resmen çıkardı.

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Karar, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve siyasi grup başkanları tarafından alındı.

Euronews'ten Gülsüm alan'ın haberine göre cunta döneminde Myanmar'da hükümete muhalif bir figür olarak ön plana çıkan Aung San Suu Ski, şu an iktidarda olmasına rağmen 'Arakanlı topluma karşı yapılan saldırılara ve katliamlara tepkisiz' kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada Avrupa Parlamenterlerinin duruma tepki gösterdiğini, bunun 'sembolik bir karar' olduğu belirtildi.

Avrupa Parlamentosu 1990 yılında Aung San Suu Kyi'yi Saharov Ödülüne layık görmüştü.

Avrupa Parlamentosu sözcüsü Jaume Duch sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda ödülün geri alınma sebebinin 'Arakanlı topluma yönelik devam eden katliamları gözardı etmesi ve kabullenmesi olduğunu' yazdı.

Avrupa Parlamentosu her yıl Saharov Ödülü'nü insan hakları ve demokrasi alanında mücadele eden kişi veya kurumlara veriyor.

Aung San Suu 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'nü de almıştı.
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