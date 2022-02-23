Samanyolu Haber /Teknoloji / Avrupa Birliği’nden Ukrayna’ya siber savunma ekibi /23 Şubat 2022 08:09

Avrupa Birliği’nden Ukrayna’ya siber savunma ekibi

Ukrayna’nın yardım talebinin ardından Avrupa Birliği bir siber acil müdahale ekibi görevlendirdi.

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Litvanya, Hırvatistan, Polonya, Estonya, Romanya ve Hollanda’dan 8-12 kişiden oluşan ekip Ukrayna’nın siber saldırılardan korunmasına yardımcı olacak.

Ekibin bir kısmı Ukrayna’dan, bir kısmı da ülke dışından çalışacak.

Konuyla ilgili bir Twitter paylaşımında bulunan Litvanya Savunma Bakanlığı, birime ülkelerinin liderlik edeceğini duyurdu.

Yetkililer bir saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Acil müdahale ekibinden bir kişi “Rusya’nın melez enstrümanları arasında siber saldırıların önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz” dedi.

Bu ayın başlarında birkaç Ukrayna bankası ve bakanlık sitesinin çökmesinin ardından ABD ve Birleşik Krallık Rusya’yı siber saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Rusya daha önce Gürcistan ve Kırım’da da siber saldırılar düzenlemekle itham edilmişti.

Moskova ise bu saldırı suçlamalarını reddediyor.
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