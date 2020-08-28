Avrupa Birliği muhtemel yaptırımları belirledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı sonrası Türkiye’ye dair çok önemli açıklamalarda bulundu.







İspanyol siyasetçi, Türkiye’nin “tartışmalı” sularda doğalgaz arama-keşfetme kabiliyetini sınırlandırmayı hedefleyen tedbirler arasında “kişilerin, gemilerin ve Avrupa limanlarının kullanımının” bulunduğunu aktardı.





Reuters’ın haberine göre; Borrell, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine dair “Yasadışı gördüğümüz aktivitelerle ilgili AB her şeye odaklanacak.” dedi.





TÜRK EKONOMİSİ DE HEDEF ALINABİLİR!





Toplantıya başkanlık eden Borrell, AB’nin Türkiye ekonomisine yönelik müeyyide uygulayabileceğini sözlerine eklerken, “Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bağlantılı olduğu yerlerde, sektörel faaliyetlerle ilgili önlemlere de başvurabiliriz.” dedi.





Üst düzey AB temsilcisi, Türkiye’yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı.





KARAR 24 EYLÜL’DE LİDERLERİN





Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, AB’nin Türkiye-Yunanistan arasındaki tansiyonu düşürmek için diyaloğa bir şans vermek istediğini de vurguladı.





Ayrıca Reuters’a konuşan iki diplomat, dışişleri bakanlarının konuya ilişkin son kararı 24 Eylül’de iki günlük zirvede bir araya gelecek AB devlet başkanlarına bıraktığını belirtti.