Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği muhtemel yaptırımları belirledi /28 Ağustos 2020 19:22

Avrupa Birliği muhtemel yaptırımları belirledi

Doğu Akdeniz'de gerilime dair Almanya'nın başşehri Berlin'de toplanan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Yunanistan'ın Türkiye'ye dönük müeyyide talebini karara bağlamadı. Ancak Türkiye'ye müeyyide gündemi masada kalmayı sürdürecek. Dışişleri bakanları son kararı 24 Eylül'deki zirvede buluşacak AB liderlerine bıraktı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı sonrası Türkiye’ye dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İspanyol siyasetçi, Türkiye’nin “tartışmalı” sularda doğalgaz arama-keşfetme kabiliyetini sınırlandırmayı hedefleyen tedbirler arasında “kişilerin, gemilerin ve Avrupa limanlarının kullanımının” bulunduğunu aktardı.

Reuters’ın haberine göre; Borrell, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine dair “Yasadışı gördüğümüz aktivitelerle ilgili AB her şeye odaklanacak.” dedi.

TÜRK EKONOMİSİ DE HEDEF ALINABİLİR!

Toplantıya başkanlık eden Borrell, AB’nin Türkiye ekonomisine yönelik müeyyide uygulayabileceğini sözlerine eklerken, “Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bağlantılı olduğu yerlerde, sektörel faaliyetlerle ilgili önlemlere de başvurabiliriz.” dedi.

Üst düzey AB temsilcisi, Türkiye’yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı.

KARAR 24 EYLÜL’DE LİDERLERİN

Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, AB’nin Türkiye-Yunanistan arasındaki tansiyonu düşürmek için diyaloğa bir şans vermek istediğini de vurguladı.

Ayrıca Reuters’a konuşan iki diplomat, dışişleri bakanlarının konuya ilişkin son kararı 24 Eylül’de iki günlük zirvede bir araya gelecek AB devlet başkanlarına bıraktığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Birliği muhtemel yaptırımları belirledi Sonraki Haber >>

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:11:21