Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği Rus Gazını bırakacağı tarihi açıkladı /26 Nisan 2022 11:18

Avrupa Birliği Rus Gazını bırakacağı tarihi açıkladı

Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Gentiloni, birliğin Rus petrol ve gazına olan bağımlılığından kurtulmak için 2027 yılı sonunu hedeflediğini belirtti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına olan bağımlığı sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Rus petrol ve doğal gazından kurtulacakları tarihi açıkladı.

İtalya basınına konuşan yetkili, Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar Rus petrol ve gazına olan bağımlığını üçte iki oranında azaltmayı, 2027 yılı sonuna kadar ise tamamen bu bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediğini açıkladı.

Gentiloni, ayrıca AB'nin 2022 yılına ilişkin önceki büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize edebileceğini belirtti. Avrupa Birliği, bahar dönemi projeksiyonlarını 16 Mayıs tarihinde yayımlayacak.

AB ülkeleri doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ı Rusya'dan karşılıyor. Türkiye ise yüzde 20 civarında doğal gazı Rusya'dan temin ediyor.


KULEBA'DAN AMBARGO ÇAĞRISI
AB yetkilileri Rus enerjisine olan bağımlığı azaltmaya çalışırken, Ukrayna kanadından Rus petrolüne derhal ambargo uygulanması çağrıları devam ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, AB'nin Rus petrolüne gerçek bir ambargo uygulaması çağrısında bulundu.
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