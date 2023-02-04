Avrupa Birliği , Rus petrol ürünleri için iki tavan fiyat üzerinde anlaştılar

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AB ülkelerinin büyükelçileri, üçüncü ülkelere yapılan teslimatlar için Rus petrol ürünlerinin maliyetini sınırlama konusunda anlaştılar.AB Konseyi nihai kararı verecek. İki tavan fiyat olacak: biri varil başına 100$, ikincisi varil başına 45$ olacakAB ülkelerinin büyükelçileri, Rus petrol ürünlerinin maliyetinin sınırlandırılmasını onayladı, İsveç Başkanlığı'daki Avrupa Konseyi Twitter hesabından bildirildi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'da yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin G7 ile birlikte petrol ürünleri için tavan fiyat uygulaması getirdiğini, bunun Rusya'nın gelirini azaltacağını ancak dünya enerji piyasalarının istikrarını sağlayacağını yazdı.Sonuç olarak Avrupa Birliği, üçüncü ülkelere varil başına 100 dolardan satıldığında Rus dizel yakıtı ve diğer pahalı petrol ürünlerinin maliyetine bir tavan belirlemeyi kabul etti. Ham petrolden önemli ölçüde daha ucuza mal olan daha ucuz petrol ürünleri için üst sınır varil başına 45 dolar olacaktır: bu karar akaryakıt ve bazı nafta türlerini etkileyecek.Tavan fiyat, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne petrol ürünleri ithalatının yasaklanmasıyla eş zamanlı olarak 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. 5 Aralık'tan bu yana, Rusya'dan gelen ham petrole benzer bir ambargo ve varil başına 60 dolarlık tavan fiyat yürürlükte. Bloomberg kaynakları, AB diplomatlarının bu değerin revizyonunu Mart ayına kadar erteleme konusunda anlaştığını söyledi.AB ve G7, Nisan ayına kadar bir geçiş dönemi belirleyecek: tavan fiyat, kısıtlamalar yürürlüğe girmeden önce nakliye için yüklenen yakıtı etkilemeyecek. Bundan sonra, Rus petrol veya petrol ürünlerinin maliyeti belirlenen limitleri aşarsa, şirketlerin yakıt taşıması ve finansman veya sigorta gibi ilgili hizmetleri sağlaması yasaklanacak.