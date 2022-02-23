Avrupa Birliği, Rusya’ya yaptırımları onayladı

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı grupların kurduğu yönetimleri resmi olarak tanıması ve askeri birlikleri Ukrayna'nın doğusuna yönlendirmesi sonrasında Batılı ülkelerin yaptırım kararları gündem oldu… ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke hem Rusya'daki kurumlara hem de bireylere yaptırım kararı alırken bugün Avrupa Birliği'nden (AB) dikkat çekici bir hamle geldi.





AB temsilcileri, Brüksel’de düzenledikleri toplantıda Rusya’ya yönelik ilk yaptırım paketini onayladı. Yaptırım listesinde 351 Duma üyesi ile bankalar dahil olmak üzere 27 kişi ve kuruluşun yer aldığı belirtiliyor.





Reuters'ın haberine göre AB’den bir diplomat, yaptırımların AB devletlerinin dışişleri bakanları tarafından resmen onaylanarak hemen yürürlüğe gireceğini söyledi.





VLADİMİR PUTİN YAPTIRIM LİSTESİNDE YOK





AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onaylarken yaptırım listesinde yer alan isimler genelde siyasetçiler, devlet yetkilileri ve diğer görevliler oldu. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplarla ticaretini de engellemek için bazı yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.





Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı güçlerin bağımsızlığını onaylayan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma’nın tüm üyeleri yaptırım listesine alındı. Bu isimlerin AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulmasına ve seyahat yasağı uygulanmasına karar verildi.





Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların finansmanıyla ilişkili bankalar da yaptırımlara tabi olacak ve AB ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşmasından çıkarılacak.









Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Putin’e ve yakın çevresine daha sert yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.





DAHA KAPSAMLI YAPTIRIMLAR MASADA





AB'nin krizin büyümesi halinde daha kapsamlı yaptırımları da uygulamaya koyabileceği belirtiliyor.









Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire, AB maliye bakanlarının Rusya’ya karşı ek yaptırımlar üzerinde çalışmak için cuma ve cumartesi günü bir araya geleceğini açıkladı. Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlar konusunda konuşan Le Maire, “Çok açık olmak istiyorum. Vladimir Putin yasaları ihlal etmeye devam ederse, çok daha fazla cezalandırıcı yaptırımımız var. Avrupalı maliye bakanlarının tümü, Rus çıkarları ve Rus ekonomisi için çok daha cezalandırıcı bir dizi yaptırım üzerinde çalışıyor” dedi.





Yaptırım kararı ile ilgili olarak AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bu yaptırımlar Rusya'nın canını yakacak” yorumunu yaparken, Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.





AB'nin aldığı yaptırım kararında Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına onay veren vekillerin yer aldığı belirtilirken bu isimlerin de yakında resmen duyurulacağı kaydedildi.





Almanya, önceki gün Kuzey Akım-2 projesine onayı askıya almıştı. Bu kararın da AB içerisinde büyük takdir topladığı belirtiliyor.





Reuters'a konuşan bazı kaynaklar ise blok içinde Rusya'ya yakın olan Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın daha sınırlı bir yaptırımı desteklediğini söyledi. Doğalgazının büyük çoğunu Rusya'dan alan İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi de daha önce bu yönde açıklamalarda bulunmuştu.





UKRAYNALI BAKANDAN DAHA FAZLA YAPTIRIM ÇAĞRISI





Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Putin'e ve yakın çevresine daha sert yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.





Kuleba, “Putin'in daha fazla saldırganlığını durdurmak için ortaklarımızı şimdi Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. İlk kararlı adımlar dün atıldı ve bunlar için minnettarız. Şimdi Putin'i durdurmak için baskının artması gerekiyor. Putin'in ekonomisini ve yakın dostlarını hedef alın. Daha fazla hedef alın, daha sert hedef alın, şimdi hedef alın” ifadelerini kullandı.





RUSYA’DAN ABD’YE TEPKİ





Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yaptırımlarına karşı güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi.





ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını “işgalin başlangıcı” olarak nitelendirerek Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurmuştu. Rusya’ya 2014’te uyguladıklarından daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirten Biden, Rusya’daki bazı finans kuruluşlarının ve Putin’i destekleyen bazı kişileri yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.