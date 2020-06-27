Avrupa Birliği sınırlarını açacağı taslak listeden Türkiye'yi yeniden çıkardı

euronews'ün perşembe günü AB yetkililerinden edindiği bilgiye dayandırarak yayımladığı taslak listede Türkiye de yer almıştı. Ancak AFP haber ajansının görüşmelere ilişkin aktardığı son bilgiye göre Türkiye şimdilik listeden çıkarıldı.







Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre son taslak listede bulunan ülkeler:

Cezayir

Avustralya

Kanada

Gürcistan

Japonya

Karadağ

Fas

Yeni Zelanda

Ruanda

Sırbistan

Güney Kore

Tayland

Tunus

Uruguay

Çin (Bazı koşulları yerine getirmesi halinde)





Türkiye taslak listeden çıkarıldı





Taslak listede ABD ile Türkiye'nin yanı sıra Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden Rusya ve Brezilya da yer almıyor.