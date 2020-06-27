Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği sınırlarını açacağı taslak listeden Türkiye'yi yeniden çıkardı /27 Haziran 2020 12:24

Avrupa Birliği sınırlarını açacağı taslak listeden Türkiye'yi yeniden çıkardı

Avrupa Birliği ülkeleri dış sınırlarını hangi ülkelere açıp açmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 1 Temmuz'dan itibaren bazı şatların yerine getirilmesi koşuluyla Çin dahil 15 ülkeye sınırların açılması seçeneği ağırlık kazandı. 15 ülkenin bulunduğu söz konusu taslak listede bu kez Türkiye yer almadı.

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euronews'ün perşembe günü AB yetkililerinden edindiği bilgiye dayandırarak yayımladığı taslak listede Türkiye de yer almıştı. Ancak AFP haber ajansının görüşmelere ilişkin aktardığı son bilgiye göre Türkiye şimdilik listeden çıkarıldı.

Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre son taslak listede bulunan ülkeler:
Cezayir
Avustralya
Kanada
Gürcistan
Japonya
Karadağ
Fas
Yeni Zelanda
Ruanda
Sırbistan
Güney Kore
Tayland
Tunus
Uruguay
Çin (Bazı koşulları yerine getirmesi halinde)

Türkiye taslak listeden çıkarıldı

Taslak listede ABD ile Türkiye'nin yanı sıra Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden Rusya ve Brezilya da yer almıyor.
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