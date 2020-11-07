Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği TPAO yöneticileri hakkında verdiği yaptırım kararını uzattı /07 Kasım 2020 11:15

Avrupa Birliği TPAO yöneticileri hakkında verdiği yaptırım kararını uzattı

Avrupa Birliği ülkeleri, yönetici hakkında 'Doğu Akadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulama'dan sorumlu oldukları için Şubat ayında yaptırım kararı almıştı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na uygulanan yaptırımların süresi 1 yıl daha uzatıldı. Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada yaptırım çerçevesinin 12 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri, İki TPAO yöneticisi hakkında "Doğu Akadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulama"dan sorumlu oldukları için Şubat ayı sonunda yaptırım kararı almıştı. Akalın ile Namoğlu'na AB ülkelerine giriş yasağı getirilmiş ve AB'deki mal varlıkları da dondurulmuştu. Ayrıca AB kişi ve kurumlarının iki yöneticiye fon aktarması da yasaklanmıştı. Yaptırım kararına Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti yakınlarında yaptığı ve AB'nin "yasadışı" olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetleri neden olmuştu.

AB, Türkiye'nin Yunanistan'ın karasuları olduğunu iddia ettiği deniz bölgesinde yaptığı sondajlarla ilgili ise henüz bir yaptırım kararı almadı. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı daha sert adımlar atmasını talep ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Birliği TPAO yöneticileri hakkında verdiği yaptırım... Sonraki Haber >>

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:44:37