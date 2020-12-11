Avrupa Birliği Türkiye kararını verdi

Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kişi ve kurumlarla sınırlı tutulmasına, daha sert adımların Mart ayına bırakılmasına karar verdi. Sonuç bildirgesine göre Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uyguladığı Türk şirket ve vatandaşlar listesini genişletecek.





Ekim ayında Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik geniş ekonomik önlemlerin alınabileceğinin sinyalini vermişti ancak dün başlayan zirvede Konsey, süreci şimdilik "Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını planlamakta ve gerçekleştirmekte rol oynamış bireyleri cezalandırarak" yürütmeye karar verdi.





AB liderleri sonuç bildirgesinde "Türkiye ve Doğu Akdeniz" ile ilgili konularda ABD ile koordineli çalışmak istediklerini bildirdi.





AB Konseyi zirvesinde, 11 Kasım 2019'da kabul edilen karar doğrultusunda, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasadışı sondaj faaliyetleri kapsamında ek listeler oluşturması" kararlaştırıldı. Listeye kimlerin ekleneceği henüz açıklanmadı.





Aynı zamanda Yüksek Temsilci ve AB Komisyonu'na Türkiye-AB ilişkilerinde siyasi, ekonomik ve ticari durum konusunda raporlar hazırlama görevi verildi. AB liderleri bu raporda Türkiye ile ilgili nasıl adımlar atılacabileceğine yer verilmesini istedi. Raporların daha geniş yaptırımların görüşüleceği Mart 2021'e kadar hazır olması istendi.





11 Kasım 2019'da alınan Avrupa Konseyi kararında Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşlara AB topraklarına seyahat yasağı veya bu ülkelerdeki varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulanmasına karar verilmişti. Son olarak Şubat 2020'de de listeye Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu eklendi.





Reuters'ın aktardığına göre son zamanlarda Türkiye'yle birçok başlıkta karşı karşıya gelen Fransa, belirli sektörlere yaptırım uygulanmasını istedi ancak bu kabul görmedi.





Bildiride Avrupa Birliği’nin Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı bulunduğuna işaret edildi.





Türkiye'nin ekonomisinin direkt olarak hedef alınmamasının Yunan diplomatları mutsuz ettiği belirtilirken, Almanya, İtalya ve İspanya'nın diplomasiye daha çok zaman verilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.





Öte yandan Reuters'a konuşan kaynaklar, Türkiye'nin bir başka müttefiki olan ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini aldığı için yaptırım uygulamaya hazır olduğunu ve kararın her an duyurulabileceğini bildirdi.



