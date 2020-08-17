Avrupa, Türkiye’ye kapılarını kapattı: Vize işlemleri süresiz durduruldu

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu. Hatta bunun için randevu bile verilmiyor. Son iki haftada Almanya'ya dönenlerin arasında Kosova'dan sonra en yüksek Covid-19 vaka sayısı ise Türkiye'den oldu.





Kosova'dan gelenlerin 1096'sında koronavirüs çıkarken, Türkiye'den gelenlerin ise 501'inde çıktı. Üçüncü sırası ise 260 pozitif vaka ile Hırvatistan'dan dönenler aldı.



