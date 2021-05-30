Avrupa Birliği Türkler'e giriş kısıtlamasını uzattı

Coronavirüs salgınının başladığı tarihlerde uygulamaya konulan ve süresi daha sonra 2 kez uzatılan ‘Avrupa Birliği dışından gelenlere vize ve seyahat yasağı'nın kapsamı yeniden genişledi. AB dışı vatandaşlara 30 Eylül'e kadar vize yok!





ÖZEL ŞARTLAR GEREKLİ





Sözcü'de yer alan habere göre kısıtlamalar, Türkiye'den Avrupa'ya ziyaretleri engellediği gibi, aile ilişkileri ve hatta ticari ilişkilere de zarar veriyor. Şu anda sadece, birinci dereceden akrabasının cenaze ve düğünlerine katılacaklara, çocuğu bir AB üyesi ülkede okuyana, evlenip eşinin yanına gidecek olana izin veriliyor.





TÜRKİYE RİSKLİ ÜLKE





Yeşil pasaport sahiplerinin de bu ilişkilerden birini kanıtlayamaması halinde, Almanya veya diğer AB üyesi ülkeye girmesi mümkün değil. Coronavirüs önlemleri nedeniyle yaklaşık 1.5 yıl sürecek vize yasağı, 30 Eylül'de ‘Türkiye risk bölgesi olmaktan çıkarsa' kaldırılacak.





Türkiye'nin AB'de onaylı aşılarla aşılamayı artırması, bu yolla kitle bağışıklığını sağlaması gerekiyor. Aksi halde, vizelerin açılmasının 2022'yi bulabileceği öngörülüyor.