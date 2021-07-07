Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği Ülkesinden Türkiye iddiası /07 Temmuz 2021 17:04

Avrupa Birliği Ülkesinden Türkiye iddiası

Litvanya Başbakanı Simonyte, Belarus'tan gelen mültecileri engellemek için sınıra dev duvar inşa etme kararı aldıklarını duyurdu. Simonyte, "İstanbul'daki mültecileri Minsk'e götürüyorlar" iddiasında bulundu.

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Litvanya, Belarus sınırından gelen mülteci akınını engellemek için bir duvar inşa edeceğini duyurdu. Açıklamayı Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte düzenlediği basın tıplantısında yaptı.

Simonyte, Belarus sınırına çok sayıda asker yerleştirileceğini de duyurdu. Belarus’un Avrupa Birliği’nin yaptırımları sonrasında sınırlarını Avrupa ülkelerine açma kararı sonrasında Simonyte, “Fiziksel olarak bariyerler yerleştirerek Litvanya ve Belarus’u ayıracağız. Bu hamlelerin yasa dışı göçmen akışı yaratmak isteyenleri durdurmasını bekliyoruz” dedi.



İSTANBUL İDDİASI

Öte yandan Litvanya Başbakanı Simonyte düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili de iddialarda bulundu.

Simonyte, “Belarus, mültecilere ücretsiz uçuş sunuyor. Bağdat’tan ve muhtemelen İstanbul’dan mültecileri uçaklarla Belarus’a götürüyorlar. En az bir mültecide bunu tespit ettik” dedi.
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