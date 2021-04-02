Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği vize yasağı güncellendi: Türkiye'ye kapılar yine kapalı /02 Nisan 2021 18:14

Avrupa Birliği vize yasağı güncellendi: Türkiye'ye kapılar yine kapalı

Almanya ve diğer AB ülkeleri, koronavirüs nedeniyle vize kurallarını güncelledi. Türkiye'ye yine vize verilmeyecek. Özel şartlar dışında Avrupa seyahati ve vize randevusu olamayacak.

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Uygulama da sertleştirildi. İsviçre, Türkiye'yi risk bölgesi ilan etmedi ancak vize de vermeme kararı aldı. Avusturya, vize yasağını biraz yumuşattı ve sadece gazetecilere “istisnai vize” verebileceğini duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre, yenilenen “Ülkeye giriş kısıtlamaları” başlıklı açıklamada, “Türkiye'den Almanya Federal Cumhuriyeti'ne olan seyahat kısıtlamaları devam etmektedir” denildi ve 90 günden az sürecek ziyaretler için geçerli vize veya TC Hizmet/Hususi pasaport sahiplerinin ancak ‘istisnai hallerde’ Almanya'ya gidebileceği vurgulandı.

Seyahatten önce ayrıca Almanya'ya ön giriş kaydının www.einreisemeldung.de adresinden yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yazıda yeni kurallar uzun uzun anlatıldı.

Buna göre, ülkeye girmek zorunda olanlar şartları yerine getirip ‘istisnai durumlar’da vize alanlar, en fazla 48 saat önce yapılmış bir korona testinin negatif sonucunu bulundurmak zorunda.<

Bu 48 saat, testin alındığı an değil, numunenin alındığı zamandan başlayacak ve 6 yaşından büyük herkesi kapsayacak. Test sonucu yolcu beraberinde götürülecek.

Test sonucundan bağımsız olarak gidilen yerde, o eyaletin ya da ülkenin uygulamasına göre ortalama 10 gün karantinada kalınacak. Test sonucu 10 gün saklanacak ve yetkili makamlara sorulduğunda ibraz edilecek. Ülkeye girişten beş gün sonra test yaptırıp negatif sonuç alınırsa, karantina sonlanabilecek.

Transit yolculara ev karantinası yükümlülüğü yok. Ancak bu kişilerin hemen Almanya'yı terk etmesi gerekiyor.

Açıklamaya yapılan yeni eklemede, “Türkiye 15.07.2020 tarihinden beri risk bölgesi olarak sınıflandırılmıştır. Henüz vaka sayısının çok yüksek olduğu bölge veya virüs varyantına rastlanılan bölge olarak sınıflandırılmadı“ denildi.

Türkiye, böyle sınıflandırılırsa uçuşlar da durdurulabilecek. Hatta karayolu ile de gidiş-çıkış duracak. İngiltere'ye yapıldığı gibi, ‘toptan ülke karantinası’ uygulanacak.

Turist vizesi aşağıdaki şartları sağlayanlara veriliyor:

1) Zorunlu hallerde vize randevusu alınabiliyor. Birinci dereceden yakın aile ziyaretleri, ölüm/ cenaze, düğün, çocuğun yakın zamanda Almanya'da doğması.

2) İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş makine/tesislerin montajı, bakımı, onarımı ve işletmesi için kaçınılmaz iş seyahatleri durumunda.

3) Fuar katılımcıları ve fuar ziyaretçileri. Stand kurulumu için gereken personel buna dahil değil. Uluslararası yük taşımacılığında çalışan TIR şoförleri.

4) Alman vatandaşı, AB vatandaşı ya da AB'de oturma hakkı olanların Türkiye'deki eşleri. Almanya'da yasal ikamet izni olanların uzun süreli hayat arkadaşları.

5) Çok kısıtlı koşullara bağlı olarak tıbbi tedavilerden yararlanmak isteyenler.

Almanya'da 90 günden fazla kalmayı gerektiren durumlarda, Ulusal Vize (D tipi vize) veriliyor. Bu vize ise şu durumlarda veriliyor:

1) Almanya'daki yasal ikamet izninin dolması veya belgenin kaybedilmiş olması halinde.

2) Hızlandırılmış nitelikli işgücü kapsamında ülkeye gitmesine izin verilenlere.

3) İstisna akdi kapsamında, Almanya'da çalışmasına onay çıkmış olanlara.

4) Aile birleşimi, üniversite eğitimi, izin alınmış çalışma durumu ve geçici süreli çalışma izni için verilmiş olan mavi kart sahiplerine.
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