Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği , yabancıların ehliyetlerini daha kolay değiştirebilecek /02 Mart 2023 15:13

Avrupa Birliği , yabancıların ehliyetlerini daha kolay değiştirebilecek

AB’de üyesi olmayan ülke vatandaşları ehliyetlerini daha kolay değiştirebilecek

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilerin ehliyetlerini değiştirmesini kolaylaştırmak için yeni bir öneri sundu.

Buna göre, AB ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak 'denk' kabul edilen karayolu güvenlik standartlarına sahip birlik dışı dışı ülkelerden gelen sürücüler, mevcut ehliyetlerini, bir AB ehliyetiyle daha kolay şekilde değiştirebilecek.

Önerinin kabul edilmesi halinde birlik dışından gelen ve AB ülkelerinde yaşayanların, yeniden ehliyet almalarının önüne geçilecek. Yeni ehliyet almak için yaşanan zaman kaybı ve mali açıdan yapılan masraf bu şekilde önlenmiş olacak.

AB içinde yaşayan ABD vatandaşları için bu durum eyaletlere göre farklılık arz ettiği için uzun zamandır ciddi bir sıkıntı yaratıyordu.

Türkçe seçeneğiyle hangi ülkelerde ehliyet sınavına girilebiliyor?
AB ülkelerinin, ABD’deki eyaletlerle yaptığı ikili anlaşmalar dikkate alındığından örneğin Fransa’da Maryland eyaletindeki alınan ehliyet tanınırken, Kaliforniya’daki kabul edilmiyor ve buradan ehliyet alan ve Fransa’da yaşayan kişiden bu ülkeden gerekli testleri geçmesi isteniyordu.


Dil sorunu için yeni çözüm
AB Komisyonu’nun başka bir önerisine göre, örneğin Almanya’ya yaşayan ancak bu dili konuşamayan bir ABD vatandaşı AB üyesi ve İngilizce konuşulan İrlanda’dan ehliyet almasının önünü açılacak.

Fransa’da yaşamak ve çalışmak için gelen Türk vatandaşları bir yıl içinde başvurmaları halinde Fransız ehliyetine sahip olabiliyor. Ancak bu süre geçtiğinde yeniden sınava girmesi gerekiyor.

AB dijital ehliyete geçecek
AB Komisyonu ayrıca birlik sınırları içinde araç sürücüleri için ehliyetlerin dijital hale getirilmesini önerdi.

AB Komisyonu üyelerinin yol güvenliği konulu toplantısının ardından hazırlanan teklifleri Komisyonun ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean açıkladı.

Komisyonun teklifleri arasında dünyada ilk kez uygulanacağı belirtilen "dijital ehliyete" geçilmesi de bulunuyor. Teklife göre, AB üyeleri arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının kolaylaştırılması için dijital sisteme geçilecek.
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