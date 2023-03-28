Avrupa Birliği'nde dizel ve benzinli araç yasağı önünde engel kalmadı

Avrupa Birliği'nde (AB) 2035 yılından itibaren yeni dizel ve benzinle işleyen içten yanmalı motorlara satış yasağı getirilmesinde nihai karar çıktı. AB enerji bakanları, üye ülkeler arasındaki çetin pazarlıkların ardından Salı günü Brüksel'de yapılan oylamada üzerinde uzlaşılan tasarıya onay verdi.





Buna göre, 2035'ten itibaren üretilecek yeni otomobiller karbondioksit (CO2) salmayan motorlarla işleyecek. Üzerinde mutabık kalınan anlaşmaya göre 2030 yılındaki karbondioksit emisyon değerlerinin 2021 seviyesinin yüzde 55 altında olması öngörülüyor.





E-Yakıt istisnası

Müzakereler sırasında Almanya, koalisyonun küçük ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ısrarı üzerine E-Yakıt (E-Fuel) olarak adlandırılan motor türleri için istisna talebinde bulunmuştu. AB ülkeleri, su ve karbondioksitten elde edilen elektrikle üretilen sentetik yakıt olan E-Yakıtlı araçlar için Almanya'nın talebini kabul etti.





E-yakıtlar büyük oranda yeşil elektrik, hidrojen ve atmosferden temin edilen CO2 aracılığıyla üretildiğinden CO2 yaymalarına rağmen iklim açısından nötr özelliğe sahip olarak değerlendiriliyor



