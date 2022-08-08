Avrupa Birliği'nde en hızlı büyüyen meslekler

Avrupa Birliği Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasına (ISCO) göre 2021-2022 ilk çeyrekleri arasında Avrupa’da çalışan sayısının en fazla arttığı meslek grupları belirlendi. İSCO'nun verilerine göre yiyecek hazırlama ile dağıtımı, kişisel hizmet sektörü ve iletişim teknolojileri ilk üç sırada yer aldı.





Yüzde 9,6 artış oranı ile bilgi ve iletişim teknolojisi ile ilgili profesyonel meslek mensupları hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu gruptakiler, yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri ile veri tabanı ve bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensuplarından oluşuyor. Bu kişiler; belirli uygulamalar için bilgi teknolojileri, donanım, yazılım ve benzer kavramları araştırır, planlar, tasarlar, yazar, test eder, geliştirir ve önerilerde bulunurlar; ilkeler, politikalar ve işlemler dahil ilişkili dokümantasyonu geliştirirler; optimal performans, veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak için veri tabanları ve diğer bilgi sistemlerini tasarlar, geliştirir, kontrol eder, bakımını yapar ve desteklerler.





Ayrıca hukuk, sosyal ve din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensuplarının sayısı da son bir yolda yüzde 9,4 arttı. Bu alandaki örnek meslekler şöyle: Avukat yardımcısı, özel dedektif, gayrimenkul araştırıcısı, Mübaşir, hakim katibi, noter katibi, zabıt katibi, hukuk katibi, toplumsal kalkınma çalışanı, toplumsal hizmet çalışanı, kriz müdahale çalışanı, sosyal yardım çalışanı, kadın sığınma evleri süpervizörü, gençlik hizmetleri çalışanı, engelli hizmetleri çalışanı, aile hizmetleri çalışanı, yaşam becerileri eğiticisi, akıl sağlığı yardım çalışanı ve din görevlileri.





Ağırlama, perakande ve diğer hizmet yöneticilerinin sayısı da son bir yılda yüzde 9,1 yükseldi. Diğer meslek gruplarındaki artış oranları ise şöyle: İşletme ve yönetim profesyonelleri yüzde 7,4; el sanatları ve matbaa çalışanları yüzde 6,7; bilgi ve iletişim teknisyenleri yüzde 5,9; bilim ve mühendislik profesyonelleri yüzde 5,7 ve üretim ve uzmanlaşmış hizmetler yöneticileri yüzde 5,3.