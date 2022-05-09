Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği'nde 'radikal' değişiklik açıklaması /09 Mayıs 2022 21:08

Avrupa Birliği'nde 'radikal' değişiklik açıklaması

Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nda bir dizi açıklamada bulunduğu belirtilen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hızlı hareket edebilmek için bazı konularda "oybirliği ile karar alma" ilkesinden vazgeçilebileceğini söylediği beliritldi.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı Avrupa Birliği için de bir sınav niteliği taşırken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den de birliği karar alma süreciyle ilgili bir dizi değişiklik olabileceği yönünde sinyaller geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nda karar alma süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Leyen daha hızlı hareket edebilmek için bazı konularda "oybirliği ile karar alma" ilkesinden vazgeçilebileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, ayrıca eğer Avrupa Birliği'nin (AB) ihtiyacı olursa AB'yi oluşturan antlaşmalarda değişikliğe gidilebileceğini dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Birliği'nde 'radikal' değişiklik açıklaması Sonraki Haber >>

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:26