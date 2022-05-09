Avrupa Birliği'nde 'radikal' değişiklik açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı Avrupa Birliği için de bir sınav niteliği taşırken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den de birliği karar alma süreciyle ilgili bir dizi değişiklik olabileceği yönünde sinyaller geldiği aktarıldı.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nda karar alma süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nda karar alma süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Leyen daha hızlı hareket edebilmek için bazı konularda "oybirliği ile karar alma" ilkesinden vazgeçilebileceğini söyledi.







Avrupa Komisyonu Başkanı, ayrıca eğer Avrupa Birliği'nin (AB) ihtiyacı olursa AB'yi oluşturan antlaşmalarda değişikliğe gidilebileceğini dile getirdi.