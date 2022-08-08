Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği'nde yeni doğalgaz planı yürürlüğe giriyor /08 Ağustos 2022 20:04

Avrupa Birliği'nde yeni doğalgaz planı yürürlüğe giriyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası Moskova yönetiminin 'dost olmayan ülkeler' olarak tanımlayıp tavır aldığı ve gaz akışını kestiği ülkelerin durumu sonrası Avrupa Birliği (AB) içinde yeni bir gaz planının yürürlüğe konulmasının gündemde olduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna savaşının tetiklediği enerji fiyat kriziyle başa çıkmak için blok genelinde gaz tüketimini "yüzde 15 oranında azaltma planı" yürürlüğe giriyor.

Avrupa Birliği'nin resmi idari gazetesinde yayınlanan habere göre, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının gaz arzının güvenliğine getirdiği yakın tehlike göz önüne alındığında, bu düzenlemenin acilen yürürlüğe girmesi gerekiyor" denildi.

AB, bu plan sayesinde kış döneminin zorlu geçmesi ihtimaline karşılık gaz rezervlerini artırmayı hedefliyor. Rus doğalgazının azalması sebebiyle Avrupa'daki evler ve işletmeler, enerji fiyatlarının aniden yükselmesi nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

Plan, AB ülkelerinin son 5 yıldaki ortalama gaz tüketimi hesaplanarak gerçekleştirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Birliği'nde yeni doğalgaz planı yürürlüğe giriyor Sonraki Haber >>

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:19:03